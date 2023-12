Para sa Kalikasan, para sa ating lahat

Dito sa 28th Conference of the Parties of the UN Framework Convention on Climate Change or UNFCCC (COP 28) na ginaganap sa Dubai ay naayos sa kauna-unahang pagkakataon ang “Loss and Damage” (L&D) Fund para sa developing economies at island nations na gaya ng Pilipinas na pinaka-apektado sa lumalalang climate change.

Sa usapin ng climate change na sanhi ng patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating planeta, isa ang Pilipinas sa labis na apektado ng global warming, gaya ng tumitinding baha, tagtuyot at heat wave. Kaya ako ay labis na umaasa na mabilis na mapagdedesisyunan sa COP28 kung magkano ang ilalagak, sinu-sino ang magbabayad na mayayamang bansa na matinding polluters, at kung sino ang makikinabang sa repasyon o pinansyal na pagbabayad sa mga nabibiktimang mga nasyon.

Matagal na po nating itinutulak ito dahil kasama ang Pilipinas sa makikinabang diyan. Kasama po tayo sa mga matinding tinatamaan ng climate change. Ang mga malalaki at industriyalisadong bansa ang labis na nagbubuga ng carbon sa ere, pero ang masaklap ay tayong mga mahihirap at maliliit na bansa ang nakakatanggap ng hagupit ng matinding polusyon.

Sa World Risk Index Data 2023 report, sa 193 mga bansa na may mataas na panganib sa mga kalamidad at matitinding natural events tulad ng tsunami, baha at tagtuyot, ang Pilipinas, Indonesia at India ang may highest overall disaster risk.

Mas madali natin itong mauunawaan kung ihahalimbawa natin dito sa epekto ng climate change ang hagupit ng bagyong Ondoy noong September 2009 na pumatay sa 709 katao at ang typhoon Yolanda noong November 2013 na pumatay sa 6,352 nating kababayan.

Sinisira ng mga bagyong rumaragasa taon-taon ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga pananim at mga imprastraktura, winasak ang napakaraming kabahayan na nagresulta sa dislokasyon at malawakang evacuation ng mga naapektuhang kababayan. Matindi ang iniiwan sa atin ng mga bagyo dahil sa paninira ng mga pananim, apektado ang food supply at presyuhan ng pagkain sa merkado.

Pero di lamang naman mga bagyo ang epekto ng climate change, nagdudulot din ito ng mga iba’t ibang peste na umaatake sa mga taniman, sa mga hayupan. Ang climate change na dinudulot ng global warming o pag-init ng mundo, ng ating planeta ang nagdudulot ng pabago-bagong klima kaya naman iba’t ibang sakit din ang dulot nito sa taumbayan.

Ang fossil fuel emission po ang mabilis nagpapainit sa ating planeta at ito rin ang nagdudulot ng extreme weather gaya ng matinding ulan, matinding tagtuyot at heatwaves at ang naitatalang pagtaas ng lebel ng dagat. Lahat po ng mga ito ay may epekto sa mga pananim, maaaring makasira sa isang sakahan at nagpapahirap po ito sa ating mga magsasaka.

Ang ganitong mga problema, na dinadagdagan pa ng samu’t saring isyu tulad ng mga pananamantala sa supply, mga paghihigpit sa pag-export ng mga produkto ng mga bansang gumagawa ng pagkain, mga kaguluhan sa iba’t ibansa na nakakaapekto rin sa supply at galaw ng presyo ng mga bilihin ay nagdudulot sa pagtaas naman ng presyo ng pagkain na hindi na makayanan ng mga mahihirap at nagreresulta sa pagkagutom.

Dahil dito, ang inyong lingkod po ay todo ang suporta sa pakikipaglaban ni Pangulong Marcos para igiit ang climate justice at pagbayarin ang mga mayayaman at industriyalisadong mga bansa na siyang nangunguna sa fuel fossil emission at nagpapainit sa mundo na lumilikha ng mga pahirap at mga matitinding kalamidad sa mga bansang tulad natin.

Ang mayayamang bansang ito ang biggest carbon polluters at nasa likod ng malalang GHG o greenhouse gas emission. Binabalot ng GHG ang mundo, tina-trap ang init na siyang nagdudulot ng global warming at climate change na sumisira sa balanse ng kapaligiran at lumilikha ng mga kalamidad.

Kinikilala po natin ang pagsisikap ng Pangulo at ng administrasyon nya na ipaglaban ang climate justice at hinihinging kabayaran sa taunang COP event gayundin sa iba pang international forums. Hindi lamang po Pilipinas ang makikinabang sa ipinaglalaban ng Pangulo kundi sa iba pang mga bansang nagdurusa sa mga catastrophic na pagbabago ng panahon at global heating.

Ang Pilipinas po ay kabilang sa country-members ng tinatawag na Climate Vulnerable Forum (CVF). Mayroon pong 58 bansa ang miyembro ng CVF na may pinagsama-samang populasyon na 1.5 bilyon pero nasa 5% lamang ang nasusukat na global emissions.

Sa mga bansang ito, ang Pilipinas ay isa sa nangunguna sa labis na apektado ng climate change kaya may karapatan po ang Pangulo na ipursige ang L&D fund. Milyon-milyong halaga ang nawawala sa atin sa tuwing binabayo tayo ng mga kalamidad kaya kailangang pagbayarin natin ang mga bansang mabilis manira ng kapaligiran.

Sa pagbubukas ng COP28 noong November 30, agad nangako ng $100 milyon ang host country na United Arab Emirates (UAE) para sa L&D fund, $51M naman sa United Kingdom (UK), $17.5M sa United States (US), $10M sa Japan, $245.39M mula sa European Union (EU) na kinabibilangan ng Germany na naglaan ng 100M. Ito po ay boluntaryong kontribusyon pa lamang.

Noong 2009 sa COP15 sa Denmark ay ipinangako ng mga mayayamang bansa na mag-ambag sila ng $100 bilyon kada taon subalit hindi ito nagkaroon ng katuparan hanggang ngayon. Kaya kung tutuusin ang $423.89 million initial L&D fund sa COP28 ay katiting lang kung ikukumpara sa $100 bilyong pangako nila kada taon.

Nananatili rin ang kuwestyon kung magkano ba ang dapat ibigay ng isang mayamang bansang polluter sa L&D kada taon. Sinu-sino ang mga bansang eligible sa pondo? Anong mga climate mitigation, adaptation at disaster risk reduction programs and projects ang masasaklaw ng pondo? At higit sa lahat, sino ang dapat mangasiwa sa pondo?

Hangad natin na ang mga isyu at katanungang ito ay maresolba sa pagtatapos ng COP28 bukas (Dec. 12). At hangad din natin na mabiyayaan ang Pilipinas sa ipinaglalaban ng ating Pangulo na pondo at kabayaran sa perwisong dinudulot ng global warming.

Sa mga materyal na danyos na iniiwan ng bawat kalamidad, maaari po tayong bayaran pero sa mga buhay na nawala sa mga kabayan natin, sa mga pamilyang naulila ay walang kabayaran. Ang sakit at pagdurusa na iniwan nito sa puso ay hindi mabubura ng kahit anong salapi.

Kaya’t kailangan din ng sapat na tulong ng mga polluter na bansa sa mga climate mitigation at adaptation programs upang mabawasan ang epekto ng global warming at maging matatag ang ating bayan at iba pang mga bansa sa hagupit ng climate change.