Pa-trending ng Andrea, Kyle ‘damage control’ sa mga isyu

Ang ingay-ingay sa X (dating Twitter) ng KyleDrea ha! Proud nga amg fans ng tambalang Kyle Echarri at Andrea Brillantes sa kanilang mga idolo.

Trending at kalat nga now sa social media ang mga lumang videos and photos nina Kyle at Andrea.

Pati ‘yung mga parehong damit nila sa mga past events and photos ay hinalungkat para i-post at maging content ng mga faney sa TikTok at Instagram.

Trending ang ‘KyleDreaComeback’ nitong weekend.

Say ng isang netizen at fan ng love team, “Sometimes, you go apart to understand the value of getting back together.”

“KyleDrea is the next multimedia tandem/duo.”

Happy ang KD Hearts (tawag sa fans nina Kyle and Blythe) dahil nagkasama muli sa seryeng ‘Senior High’ ang idols nila. Kung matatandaan, unang nagkasama ang dalawa sa ‘Kadenang Ginto’ at ‘Gold Squad’ pero hindi pa sila ang magka-partner noon. Sina Francine Diaz at Kyle ang magka-love team at si Seth Fedelin naman ang kapareha noon ni Andrea.

During pandemic saka nabuo ang FranSeth, tambalan nina Francine at Seth.

At siyempre, nag-iingay rin ngayon ang KyleDrea.

Mukhang mabubuhay muli ang tapatan ng Gold Squad teens, FranSeth vs KyleDrea!

Pero para sa mga online world Marites, damage control daw ang tambalang Kyle at Andrea para linisin ang pangalan ng aktres matapos ma-drag ito sa hiwalayang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Marami pa ring netizens ang naniniwalang si Blythe talaga ang third party sa KathNiel.

Waiting ang fans ng official statement from Blythe gaya ng ginawa ni Gillian Vicencio na agad na naglabas ng pahayag matapos madawit sa hiwalayang Kath at DJ.

Mapapanatag lamang daw ang loob nila kapag nag-deny na si Andrea.

