Nagbabala ang rice price watchdog Bantay Bigas na posibleng sumipa sa P60 kada kilo ang presyo ng regular-milled rice dahil sa malaking agwat ng local supply at sumisirit na presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan.

Sa huling monitoring ng grupo nitong Sabado, umaabot na sa P52 hanggang P54 ang bawat kilo ng regular-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Pero ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, pati na sa ibang panig ng bansa ay umaabot na sa P52 ang pina-kamurang bigas tulad sa Aurora.

“‘Yon ang malungkot na reyalidad. Magpapasko pa naman,” wika ni Estavillo sa interview ng Teleradyo Serbisyo.

Aniya, inaasahang magpapatuloy ang pagsipa ng presyo ng bigas dahil sa mataas na demand nga¬yong kapaskuhan.

“Nakakatakot. Baka aabot talaga ng P60 per kilo ‘yong mga regular-milled rice given na wala namang nagagawang con-crete na solusyon ‘yong gobyerno bagkus ay mag-import,” saad ni Estavillo.

Inaasahan ng National Food Authority (NFA) ang pagdating ng inangkat na bigas mula sa India nga¬yong buwan pero hindi sila nakakasiguro kung makapagpapababa ito sa presyo sa pamilihan.

“We will have more supply by December. Prices are something that we hope will go down. But considering there is no more supply from the local market, unfortunately, there will still be [a] challenge in the prices of rice for December,” wika ni NFA Administrator Roderico Bioco sa hearing ng House Committee on Agriculture noong nakaraang linggo.

Binanggit naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) na hindi lang sa Pilipinas tumataas ang presyo ng bigas kundi pati na rin sa Thailand at Vietnam.