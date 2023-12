OK na sana ang ‘no registration, no travel’ policy

Marami ang nagulat ng ibulgar ni LTO Chief Vigor Mendoza III na 24.7 milyong sasakyan sa Pilipinas ay mga delingkuwente walang rehistro.

Dalawampung milyon ay motor at traysikel, apat na milyon ay kotse, SUV, pickup at ½ milyon ang trak at bus.

Ano ang ibig sabihin ng datos na yan? Animnapu’t limang porsyento (65%) ng mga sasakyan sa bansa ay hindi dumaan sa roadworthiness inspection. Hindi natin alam kung ang mga eto ay ligtas na gumala sa ating mga lansangan. Posibleng meron diyan ang palyado ang preno, ang makina, ang kambyo, ang elektrikal o ang mga gulong, na maaaring maging sanhi ng disgrasya sa kalsada. At bawat disgrasya ay nagreresulta sa pagkasira ng mga ari-arian, pagkasugat ng biktima o pagkawalang buhay.

Kung walang rehistro, malamang walang insurance rin. Ang insurance ang sasagot sa danyos at perwisyo na dala ng disgrasya. Kung walang insurance, sino ang hahabulin ng mga biktima? Paano kung may nawalan ng buhay?

Isa sa pangunahing tungkulin ng LTO ay i-rehistro ang mga sasakyang gumagamit ng kalsada. Walang sasakyang babaybay sa kalsada na walang rehistro. Sablay ang LTO pagdating sa trabahong eto.

Pero kahit papaano, gustong ituwid ni LTO Chief Mendoza ang situwasyon nang maglabas eto ng “no registration, no travel” order. Eto ay para puwersahin ang mga may-ari na magrehistro. Ang walang rehistrong sasakyan ay posibleng ma-impound, na malaking abala sa may-ari, bukod sa mataas na bayarin.

Kinatok rin niya ang mga barangay para ituro kung sino ang mga residente ang hindi rehistrado ang mga motorsiklo at sasakyan. Kasabay eto ng One-Stop-Shop caravan kung saan dinala sa barangay ang mabilisang proseso ng pagrehistro.

Sa sample ng LTO Region 6, umakyat sa 3,671 sasakyan ang nagparehistro matapos lumabas ang utos. Sa motorsiklo, umabot sa 8,712 ang nagpa-renew kaagad.

At sa isang linggong mahigpit na pagpapatupad ng “no registration, no travel” policy, halos limang libong sasakyan ang nalambat ng LTO. Pinakamaraming nahuli sa Region II(Cagayan Valley) na 657, sumunod ang Region VIII (Eastern Visayas) na 531 at Region IV-B (MIMAROPA) na 514.

Matapos ang ilang araw, bumuwelta si Asec Mendoza at naglabas ng bagong utos na luwagan ang pagpapatupad ng “no registration, no travel” policy.

“Panahon ngayon ng pagdiriwang at ayaw naman natin na ang inyong LTO ay magdudulot pa ng stress sa ating mga kababayan,” sabi ni Mendoza. Ipagpapaliban muna ang utos ngayong Pasko at ipapatupad na lang ulit sa Enero 2024.

Kaya naman galit na nasabi ni May Altarejos Cueva ng ProjectCARES, isang road safety advocacy group sa Negros Occidental, “What will happen if THE UNREGISTERED VEHICLE will figure in a road mishap that will injure or kill a pedestrian or crash onto a vehicle damaging it and causing injuries to passengers or even death?????? LTO WILL HELP THE VICTIMS?”

Hindi po nagbabakasyon ang disgrasya sa panahon ng Pasko. Sa katunayan, mas maraming naitatalang disgrasya ang MMDA tuwing buwan ng kasayahan ng Disyembre, ayon kay Atty Alex Abaton ng Partnership for Enhanced Road Safety.

Ayos na sana. Bumaliktad pa.