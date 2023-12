Miguel todo suporta sa negosyo ni Ysabel

Ang bongga rin talaga ni Ysabel Ortega, ha!

Imagine, bukod sa namamayagpag na ang career niya, heto at may bago na naman siyang negosyo, at siyempre, kasosyo ang mommy niyang si Michelle Ortega.

Eh, noong huli naming naka-chikahan si Ysabel, nasabi niyang itutuloy pa rin niya ang pagiging abugado. Medyo magpo-focus lang daw siya ngayon sa showbiz, habang marami pang offer, but definitely, tuloy na tuloy pa rin ang original plan niya na maging abugado.

Bongga, di ba? Kung lahat mangyayari `yon sa buhay niya.

Imagine, super busy na artista ka na, negosyante ka pa, at abugado ka pa, ha! Kaloka!

Kaya ang suwerte rin talaga ni Miguel Tanfelix kay Ysabel, na alam mong disenteng bata talaga.

Anyway, siyempre naman, super support din si Miguel sa bagong business ni Ysabel, ang ‘Maria Ysabel’s Cakes and Pastries’ na ang panlaban nga nila ay ‘Lasang Langit’ ha!

Present nga si Miguel sa ribbon cutting/opening ng business na `yon ni Ysabel.

Siyanga pala, bida rin sina Miguel, Ysabel sa pelikulang ‘Firefly’, na entry sa Metro Manila Film Festival. Winner, ha! (Dondon Sermino)