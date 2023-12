Miguel Oczon, Kai Ballungay sa pro

NILISAN na ng mga key player na sina Kai Ballungay ng Ateneo De Manila University at Miguel Oczon ng College of Saint Benilde Blazers ang collegiate play upang maghanap ng panibagong landas na tatahakin sa professional basketball.

Paalam ang high-flying forward na si Ballungay sa social media kay Blue Eagles coach Tab Baldwin mkalaipas ang dalawang taong paglalaro, Nagkampeon siya at kampo noong 2022 at Final 4 sa taong itong 2023 UAAP men’s basketball tournaments.

“With strong feelings of excitement, I wish to share that I will be embarking on the next chapter of my journey-transitioning to the world of professional basketball,” ani Ballungay sa Instagram post. “The decision to pursue this path was not made lightly whatsoever, and I am glad to bring with me the invaluable experiences and lessons I have gained during my time at Ateneo.”

Pinangunahan ng 6-foot-7 Fi-Am ang Eagles sa iskoring sa 11 puntos kada laro, kasama ang 7 rebounds, at 2 assists sophomore year sa taong ito.

Nagpasabi na rin ng paglisan si Oczon sa Blazers sa social media nitong Miyerkoles upang mag-Korean Basketball League sa Ulsan Hyundai, ‘Di na niya tatapusin ang nalalabing dalawang taon pa sa Taft-based squad. (Gerard Arce)