Mahigit 5K aftershock nagpayanig sa Surigao

MAHIGIT sa 5,000 aftershock ang naitala sa paligid ng Surigao del Sur bunsod na magnitude 7.4 at 6.8 na lindol na magkasunod na tumama sa Surigao del Sur nitong nagdaang linggo.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), may kabuuang 5,653 ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) hanggang noong alas-kuwatro nang madaling-araw noong Sabado sa paligid ng lalawigan at mga katabi pang lugar.

Sa ulat, may kabuuang 3,984 aftershock ang sumunod na nagrehistro sa tumamang magnitude 7.4 na lindol sa hilagang-silangan ng Hinatuan noong Disyembre 2, habang 1,669 aftershock ang naitala matapos ang magnitude 6.8 na lindol sa Cagwait noong Disyembre 4.

Sa 879 aftershock mula sa lindol sa Hinatuan, 53 ang naramdaman dito sa lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.6 na lindol.

Samantala, 459 aftershock naman ang naitala sa lindol sa Cagwait at 10 rito ang naramdaman mula sa lakas na magnitude 1.4 hanggang 5.8.

Ayon sa NDRRMC, halos 700,000 katao ang naapektuhan ng magkasunod na lindol na naging dahilan ng pagkasawi ng tatlong katao.