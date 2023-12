Mag-ama tinodas sa away-lupa

PINANINIWALAANG agawan sa lupa ang dahilan ng pamamaslang sa isang mag-ama matapos silang tambangan at pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga salarin noong Biyernes nang umaga sa General Santos City.

Kapwa dead on the spot dahil sa mga tama ng bala sa ulo at katawan ang mga biktimang sina Rafael Dela Merced, 51, at anak na si Jhonnel, mga residente sa Purok 4, Barangay Katangawan ng nasabing lungsod.

Limang tama ng bala ang bumaon sa katawan at ulo ng matandang Dela Merced habang dalawang bala naman sa mukha ang nagpabulagta sa anak nito.

Sa ulat ni Region 12 police director Brig. Gen. Jimili Macaraeg, nangyari ang pananambang pasado­ alas-siyete nang umaga noong Biyernes sa kahabaan ng Purok 9 Arizala Paradise, Barangay Mabuhay sa lungsod.

Magkaangkas sa motorsiklo na bumabaybay sa lugar ang mag-ama nang paulanan sila ng bala ng hindi pa matukoy na bilang ng mga suspek, matapos na masigurong wala ng buhay ang mga ito saka umalis sa lugar ang mga salarin.

Sa ulat ng General Santos City Police Office Scene of the Crime Operatives (SOCO), nakuha sa lugar ang walong basyong bala ng kalibre .45.

Samantala, may nakita ring bandage sa puson ng matandang Dela Merced na ayon sa isa pa nitong anak ay mula sa sugat na natamo nito nang mabaril noong Nobyembre 25, 2023.

Away sa lupa sa Barangay Sinawal sa nasabing lungsod ang ugat umano ng naunang insidente ng pamamaril.

Dahil dito, kabilang sa tinututukang motibo ng pananambang sa mag-ama ay ang away sa lupa sa pagitan ng kanilang kamag-anak.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa krimen. (Edwin Balasa)