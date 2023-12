Sa paggunita ng International Human Rights Day nitong Disyembre 10, nanawagan si Sen. Lito Lapid sa agarang pagpasa ng kaniyang panukalang batas na nagpapalakas sa Commission on Human Rights (CHR) sa pamamagitan ng pagpapalawak ng independence nito bilang isang institusyon sa ating bansa.

Tinitiyak ng Senate Bill No. (SBN) 2487 ang full fiscal autonomy ng CHR “upang matiyak ang agaran at walang limita-syong pagtupad sa mga tungkulin nito.” Ang mga pondo para sa Komisyon ay hindi dapat bawasan at dapat ay awtomatiko at regular na ilalabas.

“(Ang panukalang batas) ay tumutukoy sa mga pangkalahatang kapangyarihan at tungkulin ng Komisyon, na may ganap na awtoridad na kumilos sa isang reklamo o sa ganang kaniyang sarili, sa lahat ng kaso ng mga paglabag sa karapatang pan-tao,” paliwanag ni Lapid.

Ang CHR ay isang independent body na nilikha sa ilalim ng 1987 Constitution. Ito ay binuo noong Mayo 5, 1987 sa pamamagitan ng Executive Order No. 163, s. 1987, para sa proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pantao ng lahat ng tao sa loob ng Pilipinas, gayundin ng mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. (Dindo Matining)