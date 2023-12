Kyline ‘galawang’ Daniel

Very Daniel Padilla raw ang galawan ni Kyline Alcantara, ha!

Galawang DJ, dahil after ng masaklap na nangyari sa buhay nila, na breakup nga, sa akala mo ay makakasama nila sa future, ang pagpunta, pagtulong sa mga nangangailangan ang inatupag nila.

Si Daniel ay nagpunta sa mga batang may sakit.

At si Kyline, ang mga matatanda, mga bata ang pinaligaya, ha!

Makikita nga na nakipaglaro, nag-perform, namigay ng mga regalo si Kyline sa kanila. At siyempre, tuwang-tuwa ang mga nayakap, nahagkan, nabiyayaan ni Kyline.

Para sa mga fan ni Kyline, tamang hakbang ‘yon, na kapag may nangyaring masalimuot sa buhay mo, gumawa ka ng mabuti, o mag-focus ka sa magandang bagay sa buhay mo.

At isang magandang bagay ang makapagpaligaya ng ibang tao, di ba?

Heto nga ang chika ng mga follower niya:

“No matter what they say about you, ikaw pa rin ang idol ko. Love you. Ituloy mo lang ‘yan.”

“Sharing is caring ang peg ni Kyline.”

“God bless your kind heart Kyline.”

“So sweet, I love you Kyline.”

“Happy to see you smiling again.”

“Kyline you are so beautiful, kind, lovely.”

“Spread the love with blessings. God will bless you more.”

Tama naman, di ba? (Dondon Sermino)