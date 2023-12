Kevin Quiambao babalik pa sa Archers

SIGURADO si newly crowned champion Kevin Quiambao na De La Salle University pa rin ang lalaruan kasunod sa mga espekulasyong lilisanin ang UAAP para sa malalaking alok ng professional league sa abroad.

Gumawa ng kasaysayan si Quiambao nang hiranging season at Finals MVP, Mythical Team member at Rookie of the Year nang ihatid ang Green Archers sa ika-10 titulo sa men’s basketball kontra University of the Philippines noong Miyerkoles sa knockout Game 3.

Ipinahayag ng 22-anyos na basketbolista mula Muntinlupa City na umaasa siyang makakapag-uwi pa ng kampeonato sa Taft-based squad.

“I’m so blessed na part ako ng championship program and can’t wait for more,” bulalas nng 6-7 forward sa victory speech ng La Sallians nitong Sabado. “First of all, thank you sa support nyo on live and TV, at sa lahat po ng nanood.”

Nakatakdang magtungo sa Japan si Quiambao, kung saan maraming Pinoy ang naglalaro sa Japan B.League. Pero klinarong magbabakasyon lang kasama ang pamilya kasunod ng sangkaterbang papremyo mula sa Acer Player of the Season Award (30K), PS Bankable Player of the Season (50K), Hyundai Exceptional Player of the Season (P100K), Toughest Player of the Season, at 75K PS Bank Finals MVP. (Gerard Arce)