Kathryn, Anne, Marian, Ivana kabugan sa pagiging reyna

Matapos ngang pumalo sa 20Million ang followers ni Kathryn Bernardo sa Instagram last week ay muling napag-usapan sa online world kung sino-sino sa local celebrities ang nagre-reyna sa social media.

Sa Facebook, wala pa ring nakakaagaw sa number one spot ni Marian Rivera na may 29M followers.

With 17.1M followers, si Ivana Alawi ang tinuturing na reyna ng YouTube.

Wala pa ring nakakakabog kay Vice Ganda sa patuloy niyang pagmamaganda sa X (dating Twitter) dahil sa kanyang 15.1M na tagasubaybay.

Nangunguna pa rin ang TikTok superstar na si Niana Guerrero na bawat indak at kembot ay humahamig ng milyon-milyon views kaya naman hindi kataka-takang umabot na sa 41.6M na ang nakaabang sa bawat post niya sa nasabing social media app.

Siyempre pa, pinantayan na nga ng Asia’s Phenomenal Superstar na si Kathryn si Anne Curtis bilang diyosa ng Instagram.

Nagse-share sina Kathryn at Anne sa number one spot sa IG na may parehong 20M followers.

Ang inaabangan ngayon ay kung mauungusan pa ba ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla ang ‘It’s Showtime’ host sa IG world? Pataas pa rin kasi nang pataas ang numero ng followers niya, ha!

Patuloy pa rin kasing pinag-uusapan ang aktres at palagi pa rin siyang trending sa social media.

Maraming netizen ang tila naging curious sa controversial actress at biglang nag-follow sa kanya. Mukhang ayaw nilang mahuli sa balita kaya follow agad sila kay Kath.

For sure, hindi papayag ang fans ni Anne na maagaw ni Kath ang korona bilang Queen of Instagram in the Philippines.

At dahil sa kanila ay lalong umiingay ang online world, ‘noh?!

Kabugan nga sila sa pagiging mga reyna sa iba’t ibang social media app, ha!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)