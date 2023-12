Bumalik na ang dating sigla ng Information Technology-Business Process Outsourcing (IT-BPO) sa Pilipinas gaya ng sitwasyon bago magpandemya.

Ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA), tumaas ang bilang ng mga nagtatrabaho matapos ang COVID-19 pandemic dahil sa mga inisyatibang ipinatupad ng Marcos Administration.

Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemarie Edillon, lumitaw sa pinakabagong employment data na nakabawi na ang IT-BPO sector gayondin ang sektor ng turismo na nalugmok noong panahon ng pandemya.

“It’s good to know that they are now getting back on track. Many of the jobs generated were in the tourism-related sector at saka PBO,” ani Edillon.

Patunay aniya na dumami ang nagkaroon ng hanapbuhay ay ang inilabas na employment data ng Philippine Statistics Authority (PSA) na pagbaba ng unemployment date ng 4.2 percent.

Sinabi ng opisyal na ang tinututukan ngayon ng gobyerno ay ang pagpapahusay sa kalidad ng trabaho lalo na sa mga bagong nagtapos ng kolehiyo para hindi maging biktima ng job mismatch.

Maayos aniya ang labor market at naglalabas ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng listahan ng in-demand na mga trabaho na maaaring pagpilian ng mga bagong graduate sa kolehiyo. (Aileen Taliping)