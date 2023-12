BIGONG mailigtas ng Israeli Army ang isa nilang kababayan na bihag ng militanteng Hamas group matapos pumalpak ang inilunsad nitong rescue operation sa Gaza noong Sabado.

Kinilala ito na si Sahar Baruch, 25, ang pinakahuli at kumpirmadong biktima na kabilang sa mga Israeli at iba pang dayuhan na binihag ng Hamas nang atakehin nila ang Israel noong Oktubre 7.

“Kidnapped from his home by Hamas terrorists to Gaza… and murdered there,” ayon sa ulat.

Nauna nang sinabi ng Israel na nasa 138 bihag ang nananatili pa rin sa Gaza mula sa nasa 240 na tinangay nila sa pag-atake noong Oktubre 7.

Samantala, mahigit sa 17,000 Palestinian na ang napatay habang 48,780 ang sugatan sa pag-atake ng Israel sa Gaza mula noong Oktubre 7.

Sinabi ni Ashraf Al-Qidra, spokesman para sa Hamas-run ministry, na sugatan din ang dalawang paramedics nang targetin ng Israeli forces ang isang ambulansiya na magbibiyahe sana ng mga sugatang pasyente sa European Hospital sa Gaza.

Kinondena naman ng Hamas group ang anila ay “war against hospitals, ambulances and medical teams” ng Israel.