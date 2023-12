Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa nanamang programa ng inilunsad ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez para matulungan ang mga kabataan na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

Pinangunahan ni Speaker Romualdez ang paglulungsad ng Integrated Scholarships and Incentives Program (ISIP) for the Youth, isang inisyatibo ng Office of the Speaker katuwang ang administrasyong Marcos. Ang pilot-launch ng programa ay inilungsad nitong Sabado sa West Visayas State University Cultural Center sa Iloilo City.

“Sa utos ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. at sa pakikipagtulungan ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno, inilunsad natin ang ISIP para sa Kabataan. Layon ng programang ito na tulungan ang mga karapat-dapat na estudyante na kapos sa pondo para makapagpatuloy sa de-kalidad na edukasyon,” ani Speaker Romualdez, lider ng Kamara na may 300 miyembro, sa kanyang keynote speech sa paglulungsad ng proyekto sa tulong ng tanggapan ni Iloilo City Rep. Jam Baronda.

“This initiative is in collaboration with several government agencies to assist disadvantaged but deserving students facing financial challenges in pursuing their studies. Remember, when our students graduate, they become productive members of society and contribute to nation-building,” sabi ni Speaker Romualdez.

Ang ISIP ay isang financial assistance initiative para sa mga estudyante sa high school, Alternative Learning System, tertiary level, at vocational education institutions.

Kabuuang 2,000 estudyante sa lalawigan ng Iloilo ang tatanggap ng tig-P2,000 tulong kada buwan sa loob ng anim na buwan mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang tulungan ang mga ito sa kanilang mga bayarin.

Ang mga benepisyaryo ay makatatanggap din ng P15,000 taunang tulong sa ilalim ng Tulong Dunong program ng Commission on Higher Education (CHED). Matatanggap nila ito sa Enero ng susunod na taon.

Ang mga napiling estudyante ay bibigyan din ng slot sa ilalim ng Government Internship Program (GIP) matapos magtapos at ang kanilang magulang o guardian ay isasama rin sa TUPAD Program ng Department of Labor and Employment (DoLE).

“This is to ensure that these students will eventually become our partners in nation-building. Nakakagana pong mag-aral pag alam mong may internship ka sa gobyerno pagka-graduate mo,” dagdag pa ni Speaker Romualdez.

Ang ISIP for the Youth ay isang proyekto na pagtutulungan ng DSWD, DoLE, CHED, at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).