Eljiha, Miles magkita, magbatian kaya sa Parade of Stars?

Mas maaga ang Parade of Stars ng 49th Metro Manila Film Festival (MMFF) ngayong taon.

Sa Sabado (December 16) na ang inaabangang parada ng mga artistang may pelikulang kalahok sa 2023 MMFF.

Sa CaMaNaVa (Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela) dadaanan ang mga star-studded na karosa. First time itong mangyayari sa history ng MMFF na apat na lungsod ang babagtasin ng taunang Parade of Stars.

Alas dos ng hapon, magsisimula ang event sa Navotas Centennial Park. Doon sasakay sa makukulay at naglalakihang floats ang mga artista. Dadaan ang parada sa C4, Samson Road, at Mc Arthur Highway na magtatapos sa Valenzuela People’s Park.

Bababa sa kani-kanilang float ang mga artista at aakyat sa isang malaking stage sa Valenzuela People’s Park. Magkakaroon dito ng programa kung saan mapapanood ang lahat ng artistang sumama sa parada.

Inaasahang sasakay sina Sharon Cuneta at Alden Richards sa float ng ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’, Vilma Santos at Christopher de Leon sa float ng ‘When I Met You in Tokyo’, ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ng ‘Rewind’, Piolo Pascual at Janella Salvador sa karosa ng ‘Mallari’ at sina Eugene Domingo at Pokwang sa ‘Becky and Badette’.

For sure na join din sa mga korosa nila sina Matteo Guidicelli at John Arcilla ng ‘Penduko’, Alessandra de Rossi, Miguel Tanfelix at iba pang Kapuso stars sa karosa ng ‘Firefly’, Derek Ramsay at Beauty Gonzalez sa ‘(K)ampon’, Dante Rivero, Cedrick Juan, at Enchong Dee sa karosa ng ‘GomBurZa’, at Christian Bables at iba pang komedyante ng ‘Broken Hearts’ Trip’.

Tanong ng netizens, lumipat kaya ng karosa sa kalagitnaan ng parada si Dingdong para samahan si Alessandra sa float ng ‘Firefly’? May chika kasing ang Kapuso actor daw ang totoong bida ng pelikula. Iiwan kaya ni mister si Marian sa float ng ‘Rewind’ or sasamahan niya ang asawa hanggang sa dulo ng parada?

Inaabangan din ang pagkikita sa event ng ex-lovers na sina Miles Ocampo at Elijah Canlas na parehong may filmfest entry.

Eh nasa ‘Family of Two’ si Miles at kasama namam sa ‘GomBurZa’ si Elijah.

Noong Sabado ay niloko-loko pa ni Joey de Leon si Miles tungkol sa hiwalayan, pero tinawanan lang ito ng isa sa Legit Dabarkads host.

Anyway, aabangan din kung sino sa dalawang movie queens na sina Vilma at Sharon ang mas maraming fans na titili para sa kanila sa parada.

Sino ang may pinakamagandang float na talagang pinaggastusan ng husto at hindi tinipid?

Balita ko sa float pa lang ay pabonggahan na ang sampung official entries ng MMFF 2023.

Mag-uumpisa ang showing ng MMFF official entries sa Disyembre 25, araw ng Pasko, at magtatagal ang filmfest hanggang Enero 7, at sa December 27 naman ang awards night.

Bongga! (Ogie Rodriguez)