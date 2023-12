DonBelle holding hands

Grabe ang dami ng taong nagpunta sa ‘Can’t Buy Me Love Pasasalamat Christmas Party’.

Punong-puno nga ang Activity Center ng Ayala Malls Market! Market! kung saan naganap ang nasabing thanksgiving event.

Nagbigay ng saya angyoung cast members ng ‘Can’t Buy Me Love’ na sina Kaila Estrada, Joao Constancia, Karina Bautista, Anthony Jennings, at Gello Marquez.

Present at thankful din ang iba pang supporting cast members na sina Albie Casiño, Ketchup Eusebio, at Alora Sasam.

Sayang nga wala at si Maris Racal na sobrang minahal ng viewers ang kanyang character sa serye bilang si Irene Tiu.

Panigurado namang marami pang thanksgiving events ang ‘Can’t Buy Me Love’ dahil sa sobrang lakas nito sa TV, live streaming, at Netflix.

Napuno naman ng hiyawan ang venue nang mag-perform na ang mga bida ng serye na sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Lalong nagpakilig sa audience ang pag-holding hands ng dalawa at ilang beses na titigan habang kinakanta nila ang theme song ng serye na ‘You’ll Be Safe Here’.

Ilang beses nagpasalamat ang dalawa sa mga taong dumalo sa kanilang thanksgiving event at sinabing masaya sila na makasama ulit ang kanilang fans sa isang mall event.

Samantala, sa kanilang panayam kay MJ Felipe ay binahagi ng DonBelle ang kanilang kasiyahan na muli nilang maka-work ang kanilang direktor sa kanilang unang theatrical movie na ‘An Inconvenient Love’ na si Direk Petersen Vargas.

Si Direk Petersen kasi ang pansamantalang humalilinf direktor sa ‘Can’t Buy Me Love’ dahil tapos na si Direk Cathy Garcia-Sampana at nasa USA naman ang isa sa mga main director nito na si Direk Mae Cruz-Alviar. Si Direk Ian Lorenos ang isa pang director ng serye.

Pero kahit na naka-work na nila si Direk Petersen ay nag-a-adjust pa rin daw sila.

“Siyempre may adjustments pa rin kasi iba naman po ang movie sa serye, tapos ’yung mga characters namin…. That’s why we’re also like all working together to come up with the best possible scenario for Bingo and Ling. But we trust him,” sey ni Donny.

“He is very hands on like he really… Before nga coming sa set, before ibigay ni Direk Cathy ’yung character talagang ano siya, tutok,” sey naman ni Belle.

Kahit nga pansamantalang naiba ang direktor ng serye ay binge-worthy pa rin ito at inaabangan na sa TV episodes nito ang plano ni Ling na kausapin ang kanyang father para ipakita ang nalalaman niya tungkol kay Charleston Young Tiu na ginagampanan ni Albie.

Exciting! (Byx Almacen)