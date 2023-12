Sino raw itong dating opisyal ng gobyerno ang mahilig mag-book ng mga pokpok sa showbiz industry?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, malakas daw kumita itong dating government official dahil talamak ang lagayan sa kanyang pinagtatrabahuan. Bansagan nating siyang si Boy Kabayo.

Dahil malakas mangurakot, hindi nakapagtatakang nakapagpatayo ito ng magarang bahay, nakabili ng mamahaling SUV at malimit magbiyahe sa abroad ang kanyang pamilya.

Naging suki rin si Boy Kabayo ng mga KTV para sa pagpapalipas oras kasama ang mga katransaksyon sa monkey business.

Feeling rich, nagiging mapili rin ito sa pambababae. Kinukuha ang mga bayaran sa showbiz industry lalo na ‘yong nagsisimula pa lamang at kapit sa talong, este patalim. ‘Yon nga lang, kahit madatung, hindi basta-basta nagbabayad ng malaking halaga si kolokoy.

Noong isang beses na nagpakuha siya sa kanyang bugaw, aba’y prinesyuhan ito ng P200,000. Nagalit daw itong si lolo, sinabihang mas mahal pa sa ginto ang pechay ni girl gayung hindi naman sikat sa showbiz industry.

Hindi raw nagpa-discount itong babae dahil ito na raw ang minimum niya sa one-night stand. Kumbaga, take it or leave it ang peg ng girl.

Walang nagawa si Boy Kabayo kundi maghanap ng ibang chipipay na kumakagat sa mas mababang presyo at handang magpakabayo magdamag.¬

Pintahan n’yo na. Ang opisyal ay dating nagtrabaho sa tinaguriang korap na ahensiya ng gobyerno.