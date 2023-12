Clint Escamis NCAA season MVP

IGINAWAD kay Clint Escamis ang Most Valuable Player ng 99th National Collegiate Athletic Association Men’s Basketball Tournament 2023 bago ang Finals best-of-3 Game 2 ng Mapua University at San Beda University Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena, Pasay.

Ang impresibong performance at pangunguna sa statistics ngayong taon ang naghirang sa kanya bilang season highest individual awardee kung saan si Paul Supan ng Jose Rizal University ang nag-abot sa kanya ng tropeo

Nagtala si Escamis ng league-best 16.6 points, 5.95 rebounds, 4.1 assists (fourth-best) at 3.65 steals para giyahan Cardinals sa No. 1 seed sa semis pagkaraan ng 15-3 win-loss record sa double-round eliminations.

Inungusan niya si Enoch Valdez ng Lyceum of the Philippines University.

Kasama nina Escamis at Valdez sa First Team sina Jun Roque ng University of Perpetual Help System Dalta, JP Maguiliano ng Emilio Aguinaldo College at Warren Bonifacio ng MU.

Si Roquerin ang Most Improved Player habang Jay Garupil ng Letran College ang Freshman of the Year na ibinigay ng liga sa unang pagkakataon. (Elech Dawa)