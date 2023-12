Hinikayat ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pauwiin sa kanilang bansa si Chinese Ambassador Huang Xilian matapos ang magkasunod na araw na pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

“I urge President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. to send the current Chinese ambassador home. He has done nothin¬g to address the continued attacks of his government on our troops and on our people,” saad ng Senate president sa isang statement.

Nitong Linggo ay binomba ng tubig ng China Coast Guard (CCG) ang mga barkong kinontrata ng Pilipinas para magdala ng supply sa mga sunda¬long nakadestino sa BRP Sier¬ra Madre sa Ayungin Shoal. Noong Sabado ay binomba rin ng tubig ng CCG ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na magdadala naman ng langis at pagkain sa mga mangingisda malapit sa Scarborough Shoal.

Ayon naman kay Senador JV Ejercito, dapat nang pauwiin sa kanilang bansa si Ambassador Huang dahil ang kanyang mga pahayag laban sa gobyerno ng Pilipinas ay lalo lang nagpalala sa tensiyon sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna na patuloy na pambu-bully ng China sa WPS.

“To the Chinese ambassador who confronted Armed Forces of the Phi¬lippines Chief-of-Staff, Gen. Romeo Brawner Jr., saying, ‘Stop provoking us!’ it is imperative that he be repatriated to China and officially declared persona non grata,” giit ni Ejercito sa isang statement.

“His overt hostility and combative stance are counterproductive, especially when what we need is a diplomatic figure to allevi-ate tensions between the Philippines and China during this critical period,” dagdag niya. (Dindo Matining)