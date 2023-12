Catriona hinahabol si Pia sa IG

Kung nag-tie na sina Anne Curtis at Kathryn Bernardo bilang ‘most followed’ na artista sa Instagram, abang-abang naman ang mga fan kung maabutan din ba ni Catriona Gray (Miss Universe 2018) ang kasikatan ni Pia Wurtzbach (Miss Universe 2015) sa naturang social media platform.

Kasi nga, sa mga beauty queen ngayon, lumalabas na si Pia talaga ang pinaka-popular sa Instagram, sa liga ng mga naging representative ng Pilipinas sa Miss Universe, with 14.5M followers, ha!

Si Catriona ay may 13.8M followers. Not bad, dahil konti na lang ang lamang, di ba? I mean, kung ipu-push ng mga fan (worldwide) ni Catriona ang IG niya, aba, sisiw na lang ang 700K na hahabulin, ha!

Si Maxine Medina (2016) ay may 831K followers. Naging maingay nga ang name niya noong 2016 dahil sa Pilipinas ginawa ang Miss Universe.

Si Rachel Peters (2017) ay may 419K followers.

Si Gazini Ganados (2019) ay may 735K followers.

Si Rabiya Mateo (2020) ay may 2.1M followers.

Si Beatrice Gomez (2021) ay may 609K followers.

Si Celeste Cortesi (2022) ay may 751K followers.

Si Michelle Dee (2023) ay kahanga-hanga rin ang progress sa Instagram, na noong kainitan ng Miss Universe ay nag-1M followers na siya, at ngayon ay 1.6M na agad,

Well, abangan na lang natin sa 2024, kung sino sa mga beauty queen, or makakaabante pa ba si Michelle sa paramihan ng mga Instagram followers?

Samantala, tuloy pa rin ang adbokasiya ni Pia sa paglaban o pagpapalaganap para maiwasan ang AIDS. Makikita nga sa Instagram ni Pia ang pagpunta niya sa San Pedro Laguna.

“(Still) Celebrating #WorldAIDSDay.

“A huge shout out to my bes @nina_almoro for all the hard work she put in here in San Pedro, Laguna. It’s incredible to witness how far we’ve come in the fight against HIV/AIDS, and to see the inspiring work of young people coming together to make a difference.

“It’s important to continue the conversation in raising awareness and to remember that together we can make a difference. The cases are still rising and there’s still so much work to do.

“Let’s keep striving to create a world where everyone has access to the care and support they need — one city, one town, especially one city at a time,” sey ni Pia.

Nagpasalamat siyempre si San Pedro Councilor Nina Almoro kay Pia, na matalik nga niyang kaibigan, sa pagpapaunlak nito na magsalita sa kanilang lugar.

“Thank you so much bes @piawurtzbach for your love and support para sa mga minamahal kong kababayan. #GandangMayPakinabang.

“Thank you so much bes @piawurtzbach for sharing your knowledge and raising awareness about HIV/AIDS treatment and prevention dito sa lungsod ng San Pedro. Salamat! For doing what you do, para sa bayan. Mabuhay ka!” sabi pa ni Coun. Nina.

Bongga ng hashtag na ‘Gandang May Pakinabang’ ha! (Dondon Sermino)