Boyet nagulat nang aminin ni Vi pagbubuntis kay Luis

Ang sarap lang ng kuwentuhan nina Vilma Santos, Christopher de Leon with the entertainment editors kamakailan.

Hindi lang kasi ang tungkol sa pelikula nilang ‘When I Met You in Tokyo’ na official entry sa 2023 Metro Manila Film Festival ang napagkuwentuhan.

Pati mga pinagsamahan nila noong araw ay naging topic din.

Naikuwento nga ni Boyet na nang mag-shooting sila sa San Francisco, California ay kasama ni Ate Vi si Edu Manzano, na noon ay boyfriend pa lang ng Star for All Seasons.

After ng shooting nila, nag-Las Vegas, Nevada sila kung saan nagpakasal sina Ate Vi, Edu.

At nang bumalik na sila sa Pilipinas at nag-shooting pa ng ilang mga eksena sa kanilang pelikula ay nagulat daw si Boyet nang aminin sa kanya ni Ate Vi na buntis na ito.

Naisip nga raw ni Boyet na, “Bakit sa akin niya sinasabi?”

So isa pala si Boyet sa mga unang nakaalam na ipinagbubuntis na that time ni Ate Vi si Luis Manzano, ha!

Sabi nga ni Ate Vi, “Honeymoon baby kasi talaga si Luis, kaya pagbalik namin ng Pilipinas at nang mag-resume na kami ng shooting, sinabi ko kay Yetbo (paboritong tawag niya sa premyadong aktor) na buntis na ako!”

Anyway, malaki ang tiwala nina Ate Vi, Boyet sa entertainment press kaya naman nanghingi talaga sila ng suporta para mai-promote ang ‘When I Met You in Tokyo’.

Pareho raw excited sina Ate Vi, Boyet na after ilang years ay magkasama na naman silang dalawa. Na hindi nga heavy drama ang reunion movie nila. Na feel good lang daw ang kanilang MMFF movie entry.

Bongga! (Jun Lalin)