Belle iniintrigang mas sikat kay Donny

Grabe ang dami ng tao sa Ayala Malls Market! Market! noong Sabado ng hapon dahil sa DonBelle!

Dinumog ng fans ang first official mall show ng ‘Can’t Buy Me Love’!

Naunang kumanta on stage si Donny Pangilinan at siya na rin ang nagpakilala sa ka-love team na si Belle Mariano.

Intro ni Donny sa kapareha, “Please welcome, Caroline Tiu a.k.a. Belle Mariano!”

Hindi magkamayaw sa sigawan at palakpakan ang DonBelle fans na halos hindi na marinig ang pagkanta at mga sinasabi ng dalawa sa stage.

Sa ganitong dami ng tao, kanya-kanyang paandar ang mga faney para mapansin ng idolo nila. Kaya hindi talaga tumigil ang isang girl sa pagsigaw at pagtaas ng hawak ng papel na may nakasulat na “DonBelle Pa-Hug please” na nakita ni Donny, pinaakyat sa stage ang fan at niyakap.

Napa-sana all tuloy ang mga nainggit na fans.

Trending din sa social media ang video na kuha rin sa nasabing event. Sa video makikitang papalabas na ng mall sina Donny at Belle, magkahawak ang mga kamay ng dalawa nang biglang lumapit ang aktres sa mga nag-aabang na tagahanga at tumatawag ng name niya.

Walang nagawa ang mga marshals na bumabakod kay Belle. Kasi bago pa man nila harangin ang aktres ay nakalapit na ito sa mga tagahanga niya.

Pinusuan ito ng netizens at pinuri ang young actress, komento ng isang netizen, “If she have the means to come closer to her supporters she will.”

Samantala, kahit na event iyon for their love team fans at sa lahat ng mga sumusuporta sa show nilang ‘Can’t Buy Me Love’ ay may nang-iintriga pa ring mas malakas daw ang hiyawan at palakpakan para kay Belle kesa kay Donny.

Kaloka! (Ogie Rodriguez)