Lalo pang tumindi ang pambu-bully ng China sa Pilipinas matapos bombahin ng water cannon ng China Coast Guard (CCG) ang barko ng Philippine Coast Guard (PCG) at dalawang civilian vessel na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Linggo nang umaga, December 10.

Ayon sa PCG, binomba ng tubig ng CCG ang BRP Cabra, Unaizah Mae 1 at M/L Kalayaan habang nagsasagawa ang mga ito ng regular rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea (WPS) nitong Linggo.

Binunggo pa umano ng CCG vessel ang UM1 habang ang M/L Kalayaan ay nasiraan ng makina kaya kailangan hatakin paba-lik ng Palawan.

Pinalabas pa umano ng China na sinadya ng UM1 na banggain ang kanilang barko.

“Regular RORE to BRP SIER¬RA MADRE this morning. BRP CABRA, Unaizah Mae 1, and M/L Kalayaan water cannoned by China Coast Guard. M/L Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UM1 rammed by CCG vessel,” ayon kay PCG spokesperson for the WPS Commodore Jay Tarriela.

Nagkaroon umano ng mala¬lang engine damage ang M/L Kalayaan dahil sa water cannon.

Dahil sa insidente, pinatawag ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila, kasabay ng paghahain ng panibagong diplomatic protest.

Noong Sabado ay binomba rin ng tubig ng CCG ang tatlong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resource na magdadala ng supply na gasolina at pagkain sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc.