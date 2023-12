BarDa fans imbiyerna: Barbie bongga pagtuka kay Jak

Imbiyerna na naman ang mga fan nina Barbie Forteza, David Licauco, kay Jak Roberto.

Eh kasi naman, biglang nag-post si Jak sa Instagram niya ng video na tinutuka siya ni Barbie.

Sabi nga nila, bakit ngayon pa gagawin ni Jak ‘yon, kung kailan ibinibenta na ulit ang BarDa sa seryeng ‘Pulang Araw’ kasama sina Sanya Lopez, Alden Richards, ha!

Actually, ang ganda, ang sweet ng video na `yon, na si Barbie nga ang humalik sa pisngi ni Jak, na nasundan pa ng ibang mga ganap nila sa birthday party na `yon.

At dahil inulan na naman agad ng mga batikos, kaya walang choice si Jak kundi i-limit ang comment sa video na `yon.

“Comments on this post have been limited!” ang mababasa mo nga kapag tinangka mong magkomento, ha!

Well, okey naman ‘yon para iwas stress na rin, at iwas away na rin ng mga faney.

Usually kasi, ang mga ganung open for comment ang nagiging daan para magtalo-talo ang mga fan, ha!

Eh, dahil si Jak, alam na alam na niya na kapag may ganung paandar siya, na kasama nga si Barbie, automatic na agad na may mga maiirita, at may mga matutuwa rin.

Kaloka, di ba? (Dondon Sermino)