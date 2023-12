Balinas i-Hall of Fame

NAGKAROON ng tatlong torneo bilang paggunita sa namayapang si Atty. Grandmaster Rosendo C. Balinas Jr.

Isa ring na magaling na manunulat, gumawa siya ng malaking pangalan sa mundo ng chess nang magkampeon sa 1976 Odessa International sa Russia (dating USSR).

May mga ginanap na torneo bilang pagdakila kay Balinas sa Quezon City, Tarlac City at Iligan City.

Panahon na para bigyan ng mas mataas parangal, iluklok na rin dapat sa Hall of Fame si GM Balinas.

***

Humatak ng malaking bilang mga kalahok na umabot sa 200 ang 1st Florendo Zamora Memorial Chess Tournament 2023 nitong Disyembre 3 sa Lamberto Macias Sports and Cultural Center sa Dumaguete City.

Naglaro lahat sa diwa ng pag-alala sa isang local.chess icon, ang taong nasa likod ng Negros Club 64 – Master Flor – na kilala ng marami.

Balik sa boards, pinasuko ni National Master-elect Michael Jan Stephen Inigo ng Bayawan, Negros Oriental ang Lupad & Buglasan titlist na si Lance Nathaniel Orlina sa isang makapigil-hiningang armageddon deciding match sa premier Juniors category.

Si Vhea Ashley Silvano ng Canlaon City ang nag-third at Top female awardee. Kinuha ng mga taga- Tanjay na sina Raphael Iyas at Brett Pert Catipay ang 4th at 5th spot, habang si Yael Gonzales ng Silliman ang nagwagi ng Best Game award.

***

Pinagharian ni Jerick C. Faeldonia ang katatapos na 6th Hubstar Developmental Chess Training sa Robinson Galleria, Ortigas Center.

Tumapos siyang undefeated sa nine games na may seven wins at two draws sa 98 player’s field na 14 years old and below division tampok ang mga kabataang woodpusher ng National Capital Region at kalapit na probinsiya.

Ito ang unang titulo ni Faeldonia mula sa pagbitbit sa Arellano University Junior Chess Team sa tersera sa katitiklop na 99th NCAA Chess Tournament 2023. Ang butihing ama niya ay si Engr. Ernie F. Faeldonia.

***

Kinopop ni Baseth ‘Kingpin’ Mocaibat ng Dasmariñas, Cavite ang titulo ng 2023 IPHA Joy Hey International Open-The Philippine Stop 2023 nang manaig kay Emmanuel ‘Moymoy’ Delgado ng Quezon City noong Biyernes, Dec. 8 sa A1 Texas billiard club, Ayala Malls Manila Bay sa Parañaque City.

Nagtala si Mocaibat ng 11-10 victory sa race-to-thirteen series, two hours clock time tungo sa US$15K top purse habang inuwi ni Delgado ang runner-up purse $7K.

Ang $50K tournament ay inorganisa ni Charles Zhang sa pakikipagtulungan nina DMC top honcho Jesse Gonzales Cambosa Sr. at Allan Soliman.

Mismong sina dating world billiards champion Efren ‘Bata’ Reyes at CIDG Manila District Field Unit chief PLT Col. Jose Joey Arandia ang nanguna sa closing rites kasama sina Cambosa Sr., Soliman at Zhang.