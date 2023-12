After 12 years: Marian, Heart nagyakapan, beso-beso

May halong kilig, kiliti, ang mga kumalat na video, photo nina Marian Rivera, Heart Evangelista, na magkasama sa birthday party.

Para nga silang magka-love team, na naghiwalay, at muling nagkabalikan. Mistulang big event nga ang pagsasama nilang dalawa sa isang okasyon.

Parang may nabuo ngang HeartYan/MarHeart/YanHeart (depende sa bet niyo) noon, na ngayon lang ulit nabuhay.

Anyway, ang saya ng mga fan na makitang nagchichikahan, nagyayakapan, nagbebesohan ang dating magkaaway na sina Marian at Heart.

Imagine, inabot nang mahigit isang dekada, o labindalawang taon, ang away nilang dalawa, na nagsimula lang sa shooting ng ‘Temptation Island’ noong 2011.

Ang bongga pa naman ng pelikula na `yon, na bukod kina Marian at Heart, bida rin sina Lovi Poe, Solenn Heussaff, Rufa Mae Quinto, Tom Rodriguez, at marami pang iba.

At naloka na nga lang kami, na pagbalik nila sa Maynila, may iba’t ibang kuwento na.

Anyway, lumala pa ang away nina Marian at Heart dahil na rin sa pagsawsaw siyempre ng mga fan. Siyempre, pinagtanggol ng mga fan ang kanilang mga idolo, at tila nagkaroon talaga ng word war sa pagitan nila.

May mga nagkukumpara sa mga outfit nila, sa ganda nila, at sa masayang buhay nila. May pagkakataon kasi na halos pareho ang mga outfit na nasusuot nila, kaya lalong nagwawala ang mga faney.

May mga patutsada ang magkabilang kampo, lalo na noong nagsimula na si Heart na dumalo sa mga Milan, Paris, kahit na anong fashion week, at si Marian naman, noong mag-judge sa Miss Universe.

Pero sabi nga, ‘real queens fix each other’s crowns’ kaya heto nga, chika-chika na, at super chat na sila sa isa’t isa.

Kaya sana, ang mga fan nila, peace na rin, kasi wala namang rason para mag-away pa sila, ‘di ba?

‘Yun nga, may mga wish na naman na magsama sila sa isang proyekto, mapa-pelikula man `yan, o teleserye.

Bongga!