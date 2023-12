2 canapper nadakma, mga pekeng plaka, registration nasabat

DALAWANG hinihinalang miyembro ng carnapping syndicate ang natimbog ng mga tauhan ng Philippine National Police – Highway Patrol Group (PNP-HPG) na nagresulta sa pagkakabawi ng dalawang nakaw na sasakyan sa Santo Tomas City, Batangas noong Biyernes.

Kinilala ni P/Col. Rommel Estolano, hepe ng Regional Highway Patrol Unit-4A, ang mga naaresto na sina Roberto Baliguat at Leonardo Dayo.

Isinagawa ng magkasanib na puwersa ng Regional Highway Patrol Unit 4A, Provincial Highway Patrol Team ng Batangas at Sto. Tomas police ang ope­rasyon sa Mercedes Homes Subd. sa Barangay San Isidro Norte, Sto. Tomas City matapos magsampa ng reklamo ang isang babae at isang lalaki na tinutukan umano ng baril ng mga suspek nang madaan ang dalawa sa harap ng bahay sa nasabing lugar.

Ayon sa pulisya, ginagamit ng mga suspek ang nasabing bahay bilang hideout.

Nabulaga ang mga suspek nang salakayin ng mga awtoridad ang lugar bandang alas-3:40 nang madaling-araw at nabawi sa mga ito ang isang Nissan Urvan na may plate number VAA 3574 at isang Toyota Hiace na may plakang NDX 3642.

Narekober din sa mga suspek ang nasa 28 iba pang plaka ng sasakyan at

10 pekeng certificate of registration (CR).

Nasamsam din ng raiding team ang isang kalibre .45 at isang 9mm na baril mula sa dalawang suspek.

Nahaharap ang mga suspek sa mga kasong carnapping, grave threat at pag­labag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. (Ronilo Dagos)