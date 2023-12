Willie mamumudmod ng pera

Dahil malabo pa nga ang TV comeback niya at gustong mapasaya ni Willie Revillame ang kanyang fans, supporters, may ‘Wowowin’ special ang TV host-producer.

Simula sa December 18 ay magkakaroon siya ng ‘Pamaskong Regalo’ at live iyon sa kanyang Facebook at YouTube accounts ng 5:00 to 6:30pm.

Tsika ng isang malapit kay Willie, maraming mga gustong mapasaya ang TV host-producer kaya nga magla-live uli siya sa social media mula Lunes hanggang Biyernes para mamigay ng limpak-limpak na salapi.

Tsika pa ng aming kausap, “Alam ko may big surprise pa si Kuya Wil kaya tutok na lang sila sa live online show niya.”

Mamigay ba ng house and lot si Willie? Well, tutok na lang sa kanyang show, ha!

Anyway, marami rin daw malalapit kay Willie ang patuloy na pinasasaya ng TV host-producer.

“Tahimik lang si Kuya Wil, pero kahit wala siya sa free TV ngayon, tuloy-tuloy ang pagtulong niya sa mga nangangailangan.

“Pati ‘yung mga malalapit kay Willie nagugulat na lang dahil walang sabi-sabi may mga supresa siyang ginagawa,” sey pa ng kausap namin.

So nice!