Binigyan pagkilala ni Vice President Sara Duterte ang kapit-bisig na pagtutulungan at dedikasyon ng mga guro at kawani ng Department of Education (DepEd) na dahilan upang kilalanin ang kagawaran bilang ‘Most Trusted and Top Performing Government Agency’ base sa 3rd Quarter OCTA Research “Tugon ng Masa” nationwide survey.

Sa video message, ipinahayag rin ng pa¬ngalawang pangulo ang kanyang pasasalamat sa mga Pilipino dahil sa patuloy na pagtiwala at suporta na ibinigay sa kagawaran.

“Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nag iisang namumuno o ng iilang tao lamang sa Kagawaran. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga taong may pagmamahal sa bansa,” ayon kay Duterte.

Ayon pa kay Duterte, ang resulta ng survey ay bilang pagkilala na rin sa dedikasyon at puso sa serbisyo publiko ng mga guro, kawani, parents’ support groups, private partners at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat batang Pilipino.

Dahil dito, dagdag ng pangalawang pangulo, “Sa gitna ng anumang hamon na hinaharap natin, pati na rin sa mga darating pa, patuloy tayong lalaban para sa edukasyon at seguridad ng bawat isa, ng bawat bata — dahil ito ay ang angkla ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating pinakamamahal na Pilipinas.” (Eralyn Pra-do)