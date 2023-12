TVJ ginagamit na ang ‘Eat Bulaga’

Nitong Sabado ng tanghali ay kapansin-pansin na ‘Eat Bulaga’ na ang tawag ng ‘E.A.T.’ hosts sa kanilang noontime show.

“Mula sa aming lahat, Merry Christmas Dabarkads from Eat Bulaga,” ‘yan ang opening spiel ni Vic Sotto habang lumalabas sila nina Tito Sotto at Joey de Leon sa stage para kantahin ng buo ang original theme song ng ‘Eat Bulaga’.

Maging si Lani Misalucha na guest sa opening number ay ‘Eat Bulaga’ na rin ang tawag sa show ng TVJ.

Pati mga ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’ winners ay ‘Eat Bulaga’ na rin ang pinasasalamatan.

May winner din na taga-barangay Olympia, Makati na matapos magpasalamat kina Jose Manalo, Wally Bayola ay nagsabi na, “Ito ang totoong Eat Bulaga!”

Tanong ng netizens na nanonood ng show sa Facebook live, irerespeto kaya ng TAPE, Inc. ang desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines kaugnay sa trademark registration ng ‘Eat Bulaga’?

Sana raw ay huwag munang gamitin ng TAPE, Inc. noontime show ang pangalang ‘Eat Bulaga’ habang umaapela pa sila.

Samantala, nakausap ng editor naming si Jun Lalin ang spokesperson/legal counsel ng TAPE, Inc. na si Atty. Maggie Abraham-Garduque at magpa-file nga raw ng appeal ang isa sa mga abogado ng mga Jalosjos at magpapa-presscon sila para masagot ang mga katanungan ng lahat.

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)