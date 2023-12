Teletabloid Christmas Party inulan ng papremyo!

Napuno ng saya ang ‘TeleTabloid Pasko 2023’ para sa taunang Christmas Party ng Prage Management Corporation (PMC)!

Naging espesyal ang party na ginanap sa Sucat, Parañaque at sa Project 2, Quezon City para sa mga empleyado ng PMC na binubuo mula sa editorial, social media, production, finance, advertising, posting at human resources department.

Siyempre, hindi nawala sa kasiyahan ang top executive ng kompanya na sina Prage President Rey Marfil at General Manager Gil Cabacungan Jr.

“Marami tayong gagawin na kakaiba na, hindi lang siguro sa digital. Maraming magbabago,” ayon kay Marfil.

“I-pray natin lahat na darating ‘yun sa 2024. Merry Christmas!” aniya pa.

Sagana sa pakulo ang Christmas Party ng Prage, kung saan may palarong Pinoy Henyo with a twist para bigyang pagkilala ang nangungunang all-Filipino tabloid na Abante.

Nandiyan din ang pag-indak ng mga TeleBabe mula sa premiere newscast na ‘Teletabloid’ na pinangungunahan ni Mr. Fu kasama ang naggagandang mga news anchor ng Kwentong Politiko.

Samantala, winner naman sa Christmas raffle ang lahat ng empleyado dahil siniguro ng management na walang uuwing luhaan.

Ang mga bonggang cash prize ay donasyon ng mga bossing ng Prage , Ako Bicol Congressman Zaldy Co, ÇamSur Cong. Lray Villafuerte, Davao Cong. Pulong Duterte, at Bicolsaro Rep. Brian Yamsuan.

Umulan din ng naglalakihang TV sa raffle na kaloob nina Senador Raffy Tulfo, Koko Pimentel, Senador JV Ejercito at National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).

Sponsors din ng pa-raffle sina Senadora Imee Marcos, Sonny Angara, Bong Revilla, Senate President Migz Zubiri, Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, Grace Poe, Risa Hontiveros, Alan Peter Cayetano, Nancy Binay, Congressman Toby Tiangco, Malou Tiquia ng Publicus Asia at Malabon Mayor Jeannie Sandoval.

Nagpa-raffle rin ng mga plane tickets ang PAL, Cebupac na mga advertiser ng Prage at hotel accommodation, concert ticket ang Resorts World at Kamana Sanctuary resort & spa.

Para sa grand prize, pinagkaloob ni Regasco President Arnel Ty ang isang bagong iPhone 15 na napagwagian ng Abante employee na si Ricardo Gonzales at consolation prizes na mga Regasco LPG.

Samantala, patuloy na subaybayan ang Teletabloid, Lunes hanggang Biyernes, tampok ang mga beterano sa pamamahayag tulad nina Ely Saludar, Alvin Barcelona, Marlo Dalisay, Jupiter Torres at Marc Logan.