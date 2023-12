Tapusin na natin ‘to! Clint Escamis, Cardinals pipitasin 7th NCAA crown

Finals Game 2 ngayong Linggo:

(MOA Arena/Pasay City)

Best-of-three championship

9:00am — CSB vs LPU (Battle-for-3rd)

12:30pm — Awarding Ceremonies

2:00pm — San Beda vs Mapua

(*Cardinals angat, 1-0)

PAKAY ni Clint Escamis at mga tropa nito sa Mapua University (MU) Cardinals na ikadena ang San Beda University (SBU) Red Lions upang masilo ang minimithing kampeonato pagharap nila sa Game 2 ng NCAA Season 99 men’s basketball tournament best-of-3 finals na lalaruin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong Linggo.

Lumapit sa pagkalso ang Cardinals sa 32 taong kamalasan matapos silang akbayan ni Escamis sa endgame nng talunin ang Red Lions, 68-63, sa Game 1.

Maliban sa opensa at depensang inambag ni Escamis, naging matatag din ang pulso nito nang selyuhan ng dalawang nakakanginig na free throws ang panalo ng Intramuros-based squad.

Kinakabahan ang mga kakampi ni Escamis habang pinapanood nilang pumupuwesto ito sa free throw line.

“Sabi nga ni coach Randy (Alcantara), kasi iyung free throw ko yata the last time one out of four, sabi niya, ‘Clint sa finals, papasok din yan,'” ani Escamis.

Muling kakapitan ng Cardinals si Escamis pag-arangkada ng laro ngayong alas-2 ng hapon habang sa alas-9 ng umaga magsisimula ang battle for third place sa pagitan ng College of Saint Benilde at Lyceum of the Philippines.

Sakaling magtagumpay ang Mapua, magiging pangpito nila itong championship trophy.

Maliban kay Escamis, huhugot din ng lakas ang Cardinals kina skipper Warren Bonifacio, Paolo Hernandez at Peter Rosillo.

(Elech Dawa)