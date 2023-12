Sinasabi natin ang katagang ‘sa madaling sabi’ kapag ayaw na natin pang magpaligoy-ligoy sa gustong sabihin. Halimbawa, ikukuwento mo muna ang mgapaghihirap mo sa buhay, ang nangyari ng mga nagdaang araw, ang dahilan kung bakit mo hinanap ang isang kaibigan. Upang hindi na magpaligoy-ligoy pa, sa madaling sabi, mangungutang.

Sinasabi rin natin ang ‘sa madaling sabi’ kapag nais nating ipaunawa agad ang pinakaubod ng ating mensahe. Halimbawa, maraming nagbabaging klima. May mga panahong ibang-iba sa dinanas natin noong mga nagdadaang taon. Mas naiinitan ka ngayon kahit Disyembre, parang tag-ulan kahit Enero pa lang, sa bandang huli, sasabihin mo, ‘sa madaling sabi may climate change’.

Pinapasimple ng ‘sa madaling sabi’ ang ilang konsepto upang mabilis maunawaan. Dahil sa kompleksidad ng nais nating iparating, gusto na lang nating sabihin ang ‘sa madaling sabi’ bilang pagwawakas, bilang kongklusyon.

Bagamat naroon ang intensyon na makarating agad ang mensahe, maraming nababawas sa ‘sa madaling sabi’. Nawawala ang detalye sa diskusyon, nababawasan ang damdamin, nakapagkukubli rin ng damdamin lalo may halong hiya ang pagpapaliwanag. Kaya idadaan sa ‘sa madaling sabi’.

May isa akong kuwento. Ipinaliwanag ng anak kung gaano kahirap ang sabjek na kaniyang inenrol sa kolehiyo. Sinabi niyang mahirap ang mga pagsusulit. Marami sa kaibigan niya ang bumagsak. At dahil gusto niyang sumuporta, sa madaling sabi, siya rin ay bumagsak.

Gusto natin ang ‘sa madaling sabi’ dahil may pagpapahalaga tayo sa oras. Nasasayang pa ang sandali kung madali namang masasabi ang nais sabihin. Pero marami ring nawawala sa atin kapag lagi tayong maghahanap ng ‘sa madaling sabi’.

Kung hindi tayo nakapanood ng laban sa isports, mas gusto nating balikan ang nangyari at kung paano nagwagi ang isang koponan o indibidwal. Kahit pa, sa madaling sabi, nanalo ang iyong paboritong koponan. Nasa detalye ang saya. Nasa detalye ang kaba.

Gaya na lang halimbawa ng pagbabasa o panonood ng pelikula. Sa madaling sabi ang ginagawang pagbubuod sa kung ano ang kuwento. Sa madaling sabi ang spoiler sa mangyayari sa palabas. Hindi natin gusto ang mga ganitong pagsasabi dahil nasa detalye ang ganda ng binabasa at pinanonood.

Pero hindi maiiwasang mahalaga ang ‘sa madaling sabi’. Lalo kung sinasadyang magpaligoy-ligoy. Lalo kung mahalaga ang oras at kailangan agad magdesisyon.

Pero may malalaking usaping sa sobrang lawak at ligoy, mas gugustuhin na lang nating marinig ang ‘sa madaling sabi’. Katulad na lang ng sa ekonomiya at sektor ng edukasyon ng ating bansa. Maraming eksperto ang magpapaliwanag. Kumpleto ang datos at numero na, sa totoo lang, mahirap unawain kahit pa mataas ang pinag-aralan mo.

Maraming salik ang nakakaapekto. Iba-iba ang suliranin at solusyon sa bawat bayan, lungsod, rehiyon. Madaling sabihing epektibo sa isang paaralan o sektor, epektibo na sa lahat.

Maraming komplikasyon ang pag-unawa sa ekonomiya at edukasyon. Hindi ito maiintindihan ng nakararami. At sa nakararaming ito, sa ‘sa madaling sabi’ pa rin sila mananalig. Sa madaling sabi, mahirap pa rin ang buhay. Sa madaling sabi, lugmok ang edukasyon.

Sa madaling sabi, sa tagal nang umiiral ng mga problema, palpak pa rin ang mga solusyon.