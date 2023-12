Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) sa probinsiya ng Iloilo nitong Sabado kung saan mabibiyayaan nito ang mahigit 100,000 Ilonggos.

Dalawang araw na maghahatid ng serbisyo sa libo libong Ilonggos ang nagsama-samang mga sangay ng pamahalaan.

“Sa Serbisyo Fair, nagsama-sama ang iba’t ibang mga sangay ng pamahalaan upang maihatid at maipaabot nang mas mabilis ang maha-halagang impormasyon at serbisyo tungo sa ating sama-samang pag-unlad. Halos lahat ng inyong pangangailangan — sa kalusugan, kabuhayan, trabaho, pag-aaral — narito po ngayon sa Serbisyo Fair,” ayon sa mensahe ni Romualdez.

Ang BPSF ay pangunahing programa ni Pa¬ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na layunin mailapit sa mamamayan ang paghahatid serbisyo at tulong partikular sa mga mahihirap na Pilipino.

Kasabay nito, inilunsad na rin ang Cash and Rice Distribution (CARD) Program na kung saan inaasahang 3,000 beneficiaries na pinili ng Department of Social Wel-fare and Development ang makakatanggap ng 25-kilo ng bigas at P1,000 cash. (Eralyn Prado)