Pagsusuri ng puso para sa Mesiyas

Tampok sa Ebanghelyo ngayong Ikalawang Linggo ng Adbiyento si San Juan Bautista (Mc 1:1-8). Siya ang itinadhana upang ihanda ang daraanan ng Mesiyas batay sa propesiya. Katulad ni Isaias minungkahi ni Juan sa kanyang mga tagapakinig ang kahalagahan ng pagsisisi at pagbabalik-loob: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!” Naging tapat si Juan sa kanyang misyon hanggang kahuli-hulihan. Tumatayo siyang modelo sa ating paghahanda sa Pasko.

Giit ng Simbahan, “Advent is a season of preparation, a time to do whatever we can to make the Lord’s path into our hearts as smooth and uncluttered as possible. Therefore the invitation to all is to ‘make straight’ the way of the Lord who comes to save us by making a thorough, thoughtful, prayerful examination of conscience since repentance makes our hearts ready to receive the Lord with Joy.” Kaya’t ang hamon ni Juan: “ihanda ninyo ang daraan ng Panginoon. Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan!”

Makatotohanang pagbabago bugso ng sinserong pagsisisi kung gayon ang paanyaya sa atin ngayong mga araw ng paghahanda sa pagdatal ng Panginoon. Hindi palabas lamang ang panawagan ni Juan sa mga tagapakinig. Kalakip nito ang babala sa mga palalo at mapagkunwari. Matapang niyang tinawag na mga ulupong ang mga Pariseo at Saduseo na kanyang hinamon: “Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo’y nagsisisi.” Dahil lilipulin ng Diyos ang mga masasama, aniya.

Isang “superhiway” para sa Panginoon ang hiling ni Juan para sa napipintong pagdating ni Hesus bilang Mesiyas. Marami ang nag-akalang si Juan Bautista na noon ang inaantabayanang Mesiyas ngunit mapagpakumbabang tugon nito na isa lamang siyang ‘boses’ na nananawagan sa ilang upang ihanda ang bayang daratnan ng Panginoon.. Katulad noong panahon ni Juan nais ni Hesus muling pumasok sa ating buhay at manahan sa ating mga puso ngayong kapaskuhan- bagay na dapat nating seryosong paghandaan.

Inaanyayahan tayo ng Simbahan na pakinggan ang at tupdin ang hamon ni San Juan, ang banal an ‘Tagapanguna’ at ‘Tagapagbinyag’ upang punuan ang ating mga pagkululang sa Diyos, ituwid ang ating mga liku-likong nakagisnan at patagin ang mga kalabisan natin sa kaugalian. Ang mga pagkakamali sa nakalipas ang nagpapabagal sa pagpasok ng Panginoon sa ating buhay. Maingat na paghahanda ang kailangan upang bumalik ang muling pananahan ng Diyos sa ating puso.

Darating at darating ang Panginoong Hesus ngayong Pasko, ihanda natin ang Kanyang daraanan, sa tulong ng Espiritu Santo nawa maituwid natin ang liku-liko at patagin ang baku-bako sa ating buhay. Walang dahilan upang matakot sa panatawagan ng Diyos dahil siya mismo ang nagbalak makapiling tayo. Hindi paa ang gagamitin natin upang salubungin Siya kundi ang ating puso- sapat nang buksan ito para siya’y papasukin.

Huwag nawa nating sayangin ang pagkakataong muling makapiling ang Panginoong Hesus ngayong Kapaskuhan. Ang panahon ng pagbabalik-loob at pagbabago ay ngayon na! Hindi dahil sa takot kaya tayo lumalapit sa Kanya kundi dahil sa pag-ibig bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang tinanggap. Makalipas ang halos tatlong taon ng pandemya, buhay pa rin tayo; pasalamatan natin ang Poon sa Kanyang kabutihan at awa.

Hinihintay ng Panginoong ang ating tugon. Nawa simulan natin ngayong Panahon ng Adbiyento ang tapat na pagsusuri ng ating puso at muling iugnay ang ating buhay sa Kanya sa makatotohanang pamamaraan at hindi panlabas lamang. Gamitin nawa natin ang pagkakatataong ibinibigay ng langit upang ipamalas ang ating banal na hangarin na makaroon ng malinis na kalooban at malalim na kaugayan sa Panginoon.

Sa huli paalala ng Simbahan, “ang malalim at personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas at tatag sa gitna ng mga pagsubok upang magawa nating maipagpatuloy ang gawain na iparating sa lahat ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Paniwalaan nawa natin nang lubusan na ang Diyos ay sumasaatin, nakikiisa sa atin, kapiling natin sa pamamagitan ni Kristo Hesus” Malinaw ang panawagan sa tanan ngayong Panahon ng Adbiyento na magsuri sa ating puso at kalooban upang makita natin nang buong linaw ang ating tunay na katayuan.

Nawa pagtuunan natin ng pansin at panahon ang angkop na programa para sa espiritwal na paghahanda sa kapaskuhan upang salubungin ang Panginoon nang may malinis puso matapos alisin sa ating buhay ang mga balakid sa Kanyang daraanan. Mapangindapat nawa tayo sa misyong ituro si Hesus sa iba dulot ng tapat na pagbabalik-loob at pagbabago para sa inaasam na maningning paghahari ng Diyos sa ating buhay.

Maria, tulungan mo kaming makarooon ng tunay na pagsisisi.