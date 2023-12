Missing pasahero sa nag-crash na eroplano hinahanap pa

Wala pa ring puknat sa paghahanap ang mga rescuer sa nawawalang pasahero ng Piper plane na bumagsak sa Isabela noong Nobyembre 30.

Ang eroplano, na may sakay na piloto at isang pasahero, ay unang naiulat na nawawala sa Isabela noong Nobyembre 30.

Kamakailan ay natagpuan na ang nag-crash na eroplano gayunudin ang patay nang piloto noong Huwebes, ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.

Samantala, ang pasahero naman na pinaniniwalaang nakaligtas ay patuloy pang ginagalugad, ayon sa mga awtoridad.

Ang Piper PA-32-300 ng Fliteline Airways ay umalis sa Cauayan Airport ng 9:39 am at nakatakda sanang dumating sa Palanan Airport ng 10:23 am noong Nobyembre 30 nang maiulat itong nawawala.