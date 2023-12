Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad na ilibre sa toll fee ang mga food delivery truck upang sa gayon ay hindi maikarga sa mga consumer ang karagdagang gastos na ito.

Sinabi ni National Economic and Development Authority (NEDA) Undersecretary Rosemarie Edillon na patuloy na naghahanap ng paraan ang gobyerno upang maibaba ang presyo ng pagkain na siyang nagpapasipa sa inflation.

“Ang isang iniisip, baka puwedeng i-exempt sa pagtaas ng toll fees itong food delivery trucks para hindi makadagdag sa ating inflation,” wika ni Edillon sa news forum sa Quezon City.

“Iniikot na ‘yong draft EO (executive order) para komentahan ng all relevant agencies,” pagsiwalat pa niya.

Noong Setyembre, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO No. 41, na nagsuspinde sa pangongolekta ng “pass through fees” sa mga delivery truck na dumadaan sa national roads at iba pang kalsada na hindi pinagawa ng mga local government unit.

Ang hakbang ng pangulo ay upang mabawasan ang transport at logistics costs, na kalimitang ipinapasa ng mga delivery truck sa mga consumer.

Binanggit din ni Edillon na makakatulong ang mga consumer sa pagbaba ng inflation kung babawasan ang binibiling produkto.

“You have to moderate your wants so that the needs of the others can be met,” wika ng opisyal ng NEDA

“Kapag bumili ka nang something in excess, nakadagdag ka sa presyo nun kasi tumaas ang demand,” paliwanag pa niya.