Binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard (CCG) ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na patungong Scarborough Shoal nitong Sabado, Disyembre 9.

Ito’y matapos magsasagawa ng resupply mission sa bahagi ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ang BFAR.

Ayon sa isang ulat, nagsimula ang pambobomba ng water cannon dakong alas-9:00 nang umaga at nagpatuloy hanggang alas-12:00 nang tanghali.

Sinabi ng mga opisyal ng BFAR na sakay ng barko na ito ang unang pagkakataon na direktang binombahan ng water cannon ang CCG ang ka-nilang barko.

Bago ang engkwentro, nagbigay ng babala ang CCG sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na umalis sa lugar, na sinasabing teritoryo ng Chi-na na “Huangyan Island” ang Scarborough Shoal.

Iginiit naman ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang karapatan ng bansa sa Exclusive Economic Zone (EEZ) nito.

Kinumpirma naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na ilang beses binomba ng tubig ng CCG ang barko ng BFAR upang mapigilan sila sa pagde-deliver ng langis at grocery packs sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc.

Nakatanggap din ng report ang Task Force na ilang Chinese maritime militia ang pinaniniwalaang gumamit ng Long-range Acoustic Device (LRAD) na nagresulta sa panandaliang pagka¬bingi ng mga crew ng barko ng BFAR.

Hindi ito ang unang pagkakataon na itinaboy ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal.

Samantala, kinondena naman ni US Ambassador to the Philippines MaryKay L. Carlson ang pambobomba ng tubig ng China sa barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal.

“We condemn PRC’s aggressive, illegal actions against BFAR vessels lawfully operating in the EEZ. This PRC behavior vio-lates international law and endangers lives and livelihoods. We stand with our Philippine,” tweet ni Carlson. (VP)