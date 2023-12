Matteo todo samba sa ganda ni Sarah

Kung good vibes ang hanap mo, sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo ang makakapag-provide noon.

Yes, sa sangkatutak na negative chika ngayon, lalo na sa mga nagkakahiwalay na magdyowa, sina Sarah, Matteo naman ang sagot, para maging masaya, o makaramdam ka ng kilig.

Tulad nga ng mga video nila na kumakalat ngayon sa X, na kuha mula sa Urdaneta, Pangasinan, na kung saan ay naimbitahan sila sa fiesta roon, para mag-perform.

Ang bongga ng introduction ni Matteo kay Sarah, ha!

“Let me introduce to you, the most beautiful girl in the whole entire world…,” sabi ni Matteo, at maririnig mo nga ang malalakas na palakpakan, sigawan, na inabot ng ilang segundo.

“Sino ba ‘yon?” tanong naman ng isang babae, na obvious naman na si Sarah, at makikita nga siya na nasa gilid ng stage, at naghahanda para sa performance niya.

“Sarah Geronimo, ladies and gentlemen!” sigaw ni Matteo.

“Wala ka choice love. Again, wala kang choice baby. You’re married to me! So I should be the only… the most beautiful girl in your eyes!” sabi ni Sarah na patawa-tawa.

“Ganda ng asawa ko? Maganda ba asawa ko?” tanong ni Matteo sa mga taga-Urdaneta, na humamig ng malakas na sigawan na aprubado nga ang lahat.

“Ang gandang-gandang lalaki po ng asawa ko, no! Palakpakan po natin, my husband, Matteo Guidicelli!” sabi naman ni Sarah.

Well sapat na nga ang video na `yon para magbago ang mood ng mga faney. Na makaramdam sila ng kaligayahan, kilig sa mga puso nila.

At pakiusap lang nila kay Matteo, huwag sana itong magsawa na mahalin, purihin, sambahin ang misis niyang si Sarah, ha! (Dondon Sermino)