Kailangan munang magpasa ng batas bago ipatupad ang Matatag K to 10 curriculum ng Department of Education (DepEd), ayon kay Senador Francis Escudero.

Sinabi ni Escudero na kailangan ng batas para masusugan ang K to 12 program na pinatupad noong administrasyong Aquino.

“Walang pumipigil sa departamento, sa Executive Branch na mag-experimento, mag-pilot ika nga pero anumang pagbabago ay kinakailangan dumaan sa batas dahil isinabatas ang K to 12 program,” diin ni Escudero sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, hindi dapat maging apurado ang DepEd sa pagpapatupad ng Matatag K to 10 curriculum dahil kailangan munang pag-aralan kung talagang makakabuti ito sa mga estudyante.

“Mahabang panahon ang ginamit, foreign funde¬d pa na pag-aaral para ilagay at gawin ‘yong K to 12 program natin. Ngayon sa dami ng reklamo ang ating kalihim ng DepEd Vice President at Secretary Sara Duterte, biglang magsisimula nang mag-pilot nang wala ng 11 to 12, K to 10 na tayo uli. Hindi naman pupuwede na kada ihip ng hangin, kada may magsabing magaling daw ay babaguhin na natin agad,” giit pa ng chairman ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education.

“Dapat lahat iyan dumadaan sa proseso dahil kung anuman meron tayo ngayon dumaan iyan sa proseso at pinag-aralan at may rason naman iyan. Hindi naman boto at tanga yung mga unang naging mambabatas o mga naging kalihim ng Department of Education at Commission on Higher Education para gawin na lamang nilang bara bara at basta basta,” ayon pa sa senador.