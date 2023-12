Naging matagumpay ang ginanap na Manila International Fashion Film ng Manila International Fashion Week. Naimbitahan ang ating Fashion Films sa Brooklyn Fashion Week at Moscow Fashion Week. Marahil ito na ang simula para makilala ang Pilipinas sa industriya ng fashion sa buong mundo.

Pinalabas ang Power of an Icon na pinagungunuhan ni Riza Oben Dormiendo na siya din ang nagwagi bilang best performance in a female lead role noong nakaraang First Manila International Fashion Week.

Ito ay idinirihe ni Anthony Brillantes. Ganundin ang Alas Cuatro ni Sheralene Shirata. Bagamat hindi nagwagi ang kanyang fashion film sa MIFW ay naipalabas naman din ito sa dalawang bansa sa US at Russia.

Magandang platform ang Fashion film para mailasalarawan ang kultura at galing ng mga Filipino fashion designers ganundin ang mga local brands.

Kaya naman naisipan ng founder ng MIFW na si Bench Bello, Larry Asistin at inyong lingkod John Guarnes na palawakin ang industriya ng fashion film sa Pilipinas.

Dahil sa tagumpay ng pagpapalabas nito sa New York at Russia. Hindi lang basta- basta ang mga fashion film na ginawa dahil ito ay ginastusan ng mga producers. Kaya sa susunod na taon ay iniimbitahan ang mga fashion film makers, mga fashion designers at local brands na lumahok sa susunod na taon. Tiyak hindi lang ito sa New York at Russia maipapalabas pati na rin sa buong mundo.

Naging matagumpay ang Fashion fim sa Pilipinas. Naging matagumpay din sa ibang bansa. Kaya lalong nakita ang kahusayan ng ating mga film directors hindi lang sa paggawa ng indie films at mainstream pati na rin sa fashion film.

Dahil sa Fashion Film naimbitahan si Bench Bello bilang resource speaker para maging bahagi ng Russia Brics Summit – Moscow Fashion Week. Ito ang pangalawang pagkakataon na mag palabas ng Fashion Film pagkatapos sa Brooklyn Fashion Week.

Isang malaking karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng ganitong pagkakataon.