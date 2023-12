Lady pusher, 2 kasabwat nalambat

Arestado ng mga tauhan ng Manila Police District -Police Station 7 ang tatlong indibiduwal kabilang ang isang babaeng pusher, sa isinagawang buy-bust operation kahapon ng madaling araw sa may Morga Street corner Juan Luna street, Tondo, Maynila.

Kabilang sa inaresto sina Nathali Rabino alyas Ungas, 48, taga-Caloocan City; John Mark Robion, 23, ng Baseco Compound Brgy 649 Port Area; at Allan Rondilla, 29, taga-Zaragoza St., Tondo, Maynila.

Alas-4:00 ng madaling araw nang ikasa ang buy-bust operation laban kay

Rabino at nadamay na maaresto ang dalawa pang suspek.

Nakumpiska sa mga suspek ang apat na sachet ng shabu na tinatayang may 15 gramo at may street value na P102,000.

Sinampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 kilala bilang Comprehensive dangerous drug Act of 2002 sa Manila Prosecutors Office ang mga suspek. (Juliet de Loza-Cudia)