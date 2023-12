Kim iniintrigang burado na kay Xian

Kaloka ‘yung nagpapakalat na kesyo deleted na raw ang mga video ni Xian Lim sa YouTube channel niya na kasama si Kim Chiu.

Nataranta nga ang mga fan at agad-agad silang sumugod sa YT ni Xian. Pero, `yun nga, makikita pa rin ang mga vlog/content ni Xian na kasama nga si Kim.

Makikita pa rin ang mga episode sa channel niya na, ‘Exploring Prague with Chinita Princess’, ‘Exploring China with Chinita Princess’, ‘Korea Vlog Finally After 2 years’ na kasama pa rin si Kim.

At kahit ang mga old video nila ay nandun pa rin. Tulad ng ‘China Vlog’ with Chinita Princess na 3 years ago pa, ha!

At kahit ang video niya na ‘I’m Always On Time’ na 7 years ago na, nandun pa rin.

Pero sabi ng ibang mga fan, may mga na-hide, o tinagong video si Xian, dahil daw sa mga comment ng mga netizen.

Anyway, waiting pa rin ang mga fan sa statement nila. Kahit sinasabi nga nila na hindi nila kailangang mag-explain.

Kung magbabasa ka ng mga comment/message sa X (Twitter) ang titindi na ng banatan ng magkabilang kampo, ha!

May mga banta pa ang mga fan ni Kim na huwag hintayin ni Xian na maglabas pa sila ng maraming resibo. Kaloka!