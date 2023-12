Kathryn kakabugin si Anne dahil sa split-up kay Daniel

Nagkakabugan sa number spot sa listahan ng local celebrities na may pinakamaraming followers sa Instagram sina Kathryn Bernardo at Anne Curtis.

Tabla na sila! Parehong may 20 million followers ang dalawang aktres sa IG!

Sila na nga ang top 2 sa most followed Filipina celebrities!

Kapansin-pansin ang bilis ng pag-akyat ng bilang ng followers ni Kath, ha!

Nitong October lang ay umakyat sa 18M ang nagpa-follow sa Asia’s Phenomenal Superstar at siya na nga ang dikit na pumapangalawa that time sa consistent number one sa IG na si Anne.

At muling tumaas ang numero ng mga sumusubaybay sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla sa kasagsagan ng tsismis na hiwalayan nila noong Nobyembre.

At matapos ngang umamin sina Kath and DJ na hiwalay na sila sa social media nitong November 30 ay lalo pang bumilis ang pagtaas ng numero ng aktres sa IG.

Nagdiwang ang solid Kathryn fans dahil nitong unang linggo ng December ay pumasok na ang idolo nila sa 20M rank!

At patuloy pa rin itong tumataas.

Naniniwala ang netizens na kakabugin ni Kath si Anne sa pagiging number one sa IG!

May konklusyon tuloy ang mga nagmamarunong sa online world na nakuha raw ni Kathryn ang simpatiya ng tao kahit pa marespeto ang pag-amin niyang hiwalay na sila ni Daniel sa kanyang official statement sa IG.

Paano pa raw kung idinetalye ng aktres ang totoong dahilan ng hiwalayang KathNiel? Kaloka!

For sure, hindi rin papayag ang mga faney ni Anne na matsugi na lang bigla ang kanilang diyosa sa pagiging number one sa pinagrereynahan nitong social media app nang matagal na panahon, ‘noh?!

‘Yun na!