Joshua, Emiliene nag-enjoy sa kasalan

Para na talaga sa circle of friends ni Emilienne Vigier si Joshua Garcia.

No doubt na kung ang iba ay nagluluksa ang puso, nalulunod naman sa kaligayahan si Joshua, ha!

Ang maganda pa, ang layo sa showbiz ng mga taong nakakasalamuha niya ngayon. I mean, hindi sila artista, na kadalasang kagrupo ng mga artistang tulad niya.

Anyway, spotted nga sina Joshua at Emilienne sa wedding. Pero hindi nila `yon, wedding, dahil kasal `yon ng best friend ni Emilienne.

Makikita sa Instagram story ni Emilienne ang mga video ng ginanap na kasal, na sabi nga niya, ang best friend niya ang ‘the most beautiful bride’ ha!

At siyempre, kahit naman hindi sila mag-post na magkasama, may mga group photo na lalabas na magkasama sila. At bongga, kasama si Joshua sa entourage ng mga bagong kasal, ha!

Well, at least, nakakatuwang makita na masaya si Joshua sa love live niya ngayon. Iba rin talaga kapag non-showbiz ang karelasyon mo, di ba? Hindi masyadong maingay, hindi kontrobersiyal.

Well… (Dondon Sermino)