Donovan Mitchell nag-init! Miami nawala Heat laban sa Cleveland

KUMARIPAS sa middle quarters ang Cleveland Cavaliers bago nagtuloy sa 111-99 win laban sa dinayong Miami Heat sa larong tinampukan ng sagutan ng runs Biyernes ng gabi.

Nagsumite si Donovan Mitchell ng 27 points at 13 rebounds, naipagpag ni Darius Garland ang maagang foul trouble para tumapos ng 18 points para sa Cavs. May 13 pa si Georges Niang, iniskoran ni Max Strus ng 11 ang dating team.

Tumipa ng tig-17 sina Josh Richardson at Kyle Lowry pero talo sa panglimang pagkakataon sa huling pitong laro ang Heat. Umayuda si Jimmy Butler ng 16 markers, 15 kay Caleb Martin at 14 points, 12 rebounds kay dating Cavs forward Kevin Love.

Outrebounded ng Cleveland ang Miami 51-37.

Maagang umiskor ng 15 consecutive points ang Heat at umagwat 39-23. Sumagot ng magkahiwalay na 15-0 runs ang Cavs, una para burahin ang deficit at sa pangalawa ay mula dulo ng second quarter na itinawid sa third para agawin ang manibela na hindi na binitawan.

Tinapos ng basket ni Mitchell ang first half para sa 53-52 lead, may 11 points pa siya ulit nang kubrahin ng Cleveland ang first 13 points ng second half.

(Vladi Eduarte)