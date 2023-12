Hinangaan ng maraming Pinoy ang isang babae mula sa Carmen, Cotabato dahil sa pangongolekta nito ng bakal at bote upang matupad lamang ang pangarap nitong maging guro.

Ang pangangalakal umano ang siyang naging pantawid gutom ni April Joy Ceballos noong nag-aaral pa, hanggang sa mag-review sa board examination.

“Ako ang batang nagpupursiging magbote bakal para man lang may ma allowance ako noong time na ako ay nag-aaral/nagrerebyu pa at walang-wala sa buhay. Sabi ko sa sarili ko na mag pa picture kaya ako while ako ay nag bote bakal para pagdating nang panahon ipost ko ang mga larawang ito pag ako ay makapasa ng board exam. At dahil sa awa ng diyos binigay niya sa akin ang mga hinihiling ko sa kanya,” saad ni Ceballos na pinost sa Facebook page ni Carl E. Balita.

Aniya, noong nagre-review na siya at kinailangang magboarding house, kanin, bagoong at itlog na pula lamang ang kanyang kinakain kaya naawa ang mga boardmate niya at pinasalo siya sa masasarap nilang ulam.

“Sa mga kabataan na kagaya ko na mahirap huwag mawalan ng pag-asa laban lang sa buhay. Naniniwala kasi ako na walang mahirap sa taong may pangarap,” wika ni Ceballos na nakapasa sa March 2023 LET.