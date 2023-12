Kinumpirma ng Bureau of Customs nitong Sabado na nakatakdang ilabas ang P1.3 bilyon bilang bonus sa mga regular na empleyado matapos malagpasan ang collection target noong 2018.

Sinabi ni Marlon Agaceta, chief of staff ni Customs Commissioner Bienvenido Rubi, na naatrasado ang paglalabas ng bonus dahil kailangan pang kumpirmahin ang nalampasang collection target.

“As long as pasok sa 6 month period na dapat you are an employee, kahit na retired ka na, you will be receiving the reward,” wika ni Agaceta sa isang news forum.

“We are positive enough that those rewards will be distributed before the end of the year,” aniya pa.

Ang reward ay ipagkakaloob sa mga empleyado noong 2018 nang malagpasan ng ahensiya ang P584.88-bilyon na collection target.

“The distribution will be based on the duty of the worker and sa¬lary grade, prorated,” ani Agaceta.

“It will depend sa salary grade na hawak mo at that time at ‘yong port na hawak mo at that time,” dagdag pa niya.

Samantala, sinabi naman ni Agaceta na nakamit na ng ahensiya ang collection target na P795.96 bilyon mula Enero hanggang Nobyembre ngayon taon mata-pos makakolekta ng P813.65 bilyon.