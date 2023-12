Kinontra ng China ang inaprubahang resolusyon ng Kamara de Representantes sa pagsasabing “groundless” ang reklamo hinggil sa umano’y ilegal na gawain nila sa West Philippine Sea.

“The resolution adopted by the House of Representatives of the Philippines groundlessly criticized, misrepresented, and smeared China. We firmly re-ject it,” saad ni Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin.

Inaprobahan ng Kamara noong Miyerkoles ang House Resolution 1494 na mariing kumokondena sa naging hakbang ng China sa WPS.

Nanindigan naman ang China na mayroon silang “indisputable sovereignty” sa nasabing lugar.

“We once again urge the Philippines to stop hyping up maritime disputes between China and the Philippines, stop its infringement of China’s sover-eignty and provocation at sea, return to the right track of resol¬ving maritime disputes through negotiation and consultation as soon as possible and work with China to safeguard peace and stability in the South China Sea,” ayon sa spokesperson.

Matatandaang isang arbitral tribunal sa Hague, Netherlands ang nagpawalang-bisa sa malawakang pag-aangkin ng China sa South China Sea noong 2016.